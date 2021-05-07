ФРС США указала на риски переоценки инвестиционных активов

Вашингтон, 7 мая. Главные риски, связанные с завышенными ожиданиями в отношении определенных активов, назвала представитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки.

По словам главы комитета по финансовой стабильности совета директоров ФРС США Лаэль Брейнард, инвесторы готовы пойти на больший риск, что искусственно завышает оценку ряда активов и может нанести ущерб национальной финансовой системе. Повышенный уровень рискованности можно подтвердить с помощью недавних событий с Archegos, а также увеличением «мемных» акций GameStop, передает Forbes.

Департамент пытается проводить политику «количественного смягчения», а вкладчики планируют найти источники высокой доходности. Уязвимость американской финансовой системы в настоящее время растет. Основными факторами являются завышенные ожидания в отношении активов и большие суммы корпоративной задолженности, резюмировала Брейнард.

Корпорация Acronis ранее привлекла более 250 млн долларов от группы вкладчиков во главе с CVC Capital Partners. В рамках инвестиционного раунда компания была оценена в 2,5 млрд долларов.