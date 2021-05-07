Супергеройский сериал Netflix «Наследие Юпитера» не понравился критикам

Лос-Анджелес, 7 мая. Критики поставили низкие оценки сериалу «Наследие Юпитера». Согласно рейтингу на сайте Rotten Tomatoes, уровень «свежести» проекта не превышает 50%.

Новый проект стримингового сервиса Netflix стал экранизацией графического романа Марка Миллара. Премьера сериала о новом поколении супергероев состоялась 7 мая.

В центре сюжета супергерои, принадлежащие к нескольким поколениям. Старшие из них вели активную деятельность в 1930-е годы, и их главной целью было служение и помощь людям. А молодое поколение не интересуется такими глобальными вопросами, и все, что их волнует, — слава.

Профессиональным критикам сериал не понравился. По их мнению, восьмисерийный проект больше похож на пролог к интересной истории о «новых» героях. Сериал Netflix не принес ничего нового и слишком сильно напоминает уже вышедшие истории. Некоторые отметили на We have a Hulk и других зарубежным платформах низкое качество представленной графики.

Среди плюсов были отмечены актерская работа и отличный дизайн костюмов. Поклонники супергероики уверены, что у вселенной «Наследия Юпитера» есть потенциал, который вряд ли сможет полностью раскрыться из-за низких рейтингов.

Несмотря на провалы некоторых новых проектов, американская стриминговая платформа продолжает развивать уже завоевавшие сердца фанатов сериалы. Недавно в Сети был опубликован новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел».