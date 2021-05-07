«Татнефть» заявила о сокращении добычи топлива в первом квартале 2021 года

Москва, 7 мая. Добыча «Татнефти» в январе-апреле снизилась на 569,1 тыс. тонн (6,2%) относительно этого же периода прошлого года, до 8,595 млн тонн. Об этом сообщает нефтяная компания.

В целом по группе «Татнефть» добыча сырья сократилась на 580,6 тыс. тонн (6,3%) и составила 8,694 млн тонн. Добыча сверхвязкой нефти в январе-апреле, наоборот, увеличилась на 139,6 тыс. тонн в годовом выражении (13,3%) и составила 1,19 млн тонн.

Комплекс заводов «Танеко» в январе-апреле переработал 4,228 млн тонн сырья, в том числе 4,017 млн нефтяного. За первые четыре месяца года было произведено 4,011 млн тонн нефтепродуктов, из них — 404,9 тыс. тонн бензина, а дизельного топлива — 1,902 млн тонн.

«Татнефть» является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в РФ. Основная деятельность предприятия осуществляется в Татарстане.

Нынешнее положение на рынке сырья свидетельствует об ожидании падения нефтяных котировок. На это обратил внимание аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.