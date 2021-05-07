Глава Омской области пригрозил чиновникам «заготовкой леса»

Омск, 7 мая. Чиновников могут отправить «заготавливать лес» из-за ложных отчетов о пожарной безопасности после крупного пожара в деревне Каракуль, заявил глава Омской области Александр Бурков.

После того, как губернатор облетел всю территорию на вертолете, он раскритиковал глав районов. По его словам, чиновникам необходимо понимать, что если они будут отчитываться в таком духе, то у кого-то «полетят головы».

«Кто-то дальше поедет «заготавливать лес» на еще более дальний север, чем наш», — подчеркнул Бурков.

Ранее глава региона заявил, что развитию внутреннего водного транспорта поможет модернизация судостроительной отрасли в Омской области.