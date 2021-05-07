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Белый дом вырезал часть стенограммы с упоминанием Украины и НАТО

  /   Обновлено: 07 мая 2021 16:48
Политика
Белый дом вырезал часть стенограммы с упоминанием Украины и НАТО
pixabay.com

Вашингтон, 7 мая. Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму, где упоминалось о поддержке инициативы Украины по вступлению в НАТО.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки Карин Жан-Пьер ранее отметила, что двери НАТО всегда открыты для тех, кто выполнит все обязательства для вступления в организацию. Так она ответила на вопрос о том, поддерживают ли в Вашингтоне желание Украины присоединиться к странам военного блока.

Однако некоторое время спустя журналисты заметили, что Белый дом вырезал часть стенограммы — пропала фраза Жан-Пьер с упоминанием Украины.

Не исключено, мнения на этот счет в Белом доме разнятся, потому что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев она посоветовала местным политикам не педалировать тему членства Украины в НАТО. При этом в государстве уже предпринимают весомые шаги для вступления в Альянс — еще в 2014 году Верховная рада изменила сразу два закона страны, которые позволили отказаться от внеблокового статуса государства, пишет сайт 360tv.ru.

украина нато белый дом
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