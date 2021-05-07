Евросоюз проведет ранние испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19

Москва, 7 мая. Ранние испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19 в скором времени стартуют в Евросоюзе.

Сертификаты могут получить название «зеленого цифрового пропуска». Тестирование системы в странах ЕС планируется начать с 10 мая. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии, передает ТАСС.

Участие в ранних испытаниях примут 19 европейских стран. «Зеленый цифровой пропуск» будет содержать сведения о вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами, об актуальных ПЦР-тестах и о случаях заболевания коронавирусом.

Главы министерств туризма стран G20 ранее заявили о планах поддержать введение COVID-паспортов. По их мнению, такие документы позволят ускорить восстановление туризма.