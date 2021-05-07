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Аналитики ожидают рост нефти выше 70 долларов

Экономика
Аналитики ожидают рост нефти выше 70 долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 7 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Аналитики ожидают рост нефти выше 70 долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Нефть предприняла попытку преодолеть отметку в 70 долларов, но затем скорректировалась и в пятницу торгуется чуть выше 68 долларов за баррель. Аналитики считают, что после консолидации цен в диапазоне 68–69 долларов нефть продолжит расти выше 70 долларов, если не появятся негативные факторы, связанные с новыми штаммами коронавируса или проблемами с вакцинацией.

Пока что рынок нефти находится под влиянием позитивных факторов, вызванных восстановлением экономики, обратили внимание эксперты. В пятницу утром вышли очередные данные по экспорту и импорту в Китае, сальдо торгового баланса и индексу деловой активности сферы услуг. Это все поддерживает спрос на нефть.

«Возможно, еще несколько дней нефть поколеблется в диапазоне 68–69 и пойдет преодолевать отметку 70 долларов», — прогнозируют специалисты.

Золото

Аналитики ожидают рост нефти выше 70 долларов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Цены на золото преодолели отметку в 1800 долларов за унцию и даже в моменте достигли 1820 долларов. Экономисты назвали удивительным рывком рост цен на золото, отметив, что накануне появились позитивные данные по безработице. На золото влияет совокупность факторов, считают эксперты. Несмотря на позитивные данные по рынку труда, на это никак не среагировала доходность американских бондов, она продолжает снижаться.

«Доллар продолжает слабеть. На этом фоне золото отправилось наверх», — отметили аналитики.

В пятницу выйдет отчет по занятости, напомнили эксперты. Если он будет хорошим, то доллар должен укрепиться, а золото — пойти вниз. Но если он будет не слишком позитивным, то доллар продолжит слабеть, а золото устремится в диапазон 1840–1860, прогнозируют экономисты. По словам аналитиков, рынок остро реагирует на любые намеки на сворачивание стимулов и рост ставки, которые могут скорректировать золото.

Курс рубля

Аналитики ожидают рост нефти выше 70 долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Курс рубля находится под влиянием накопленного позитива. Длительное отсутствие негативных новостей и позитив, в том числе потенциальная встреча президентов США и РФ, дали накопительный эффект. Со вчерашнего дня рубль продолжает активно укрепляться.

«Вчера вечером рубль укрепился до 74,2, сегодня примерно также торгуется 74,15–74,20», — отметили аналитики.

Одним из факторов является то, что Минфин РФ уменьшает покупки валюты, с 11 мая и по 4 июня.

«Возможно, под вечер рубль несколько скорректируется в диапазон 74,5–75 рублей за доллар или останется на текущем уровне. Вполне вероятно, что на следующей неделе рубль может пробить 74 и перейти в диапазон 73–74. При отсутствии негативных новостей такой сценарий не исключен», — подытожили эксперты.

Ранее Минфин РФ сообщил, что Россия сократила производство золота на 4,6% с начала года. Вместе с тем производство добычного золота сократилось на 3%, до 46,85 тонны.

нефть золото рубль
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