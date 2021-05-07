Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:27
Происшествия
Педофила из Ижевска приговорили к 13 годам колонии
20:27
Шоу-бизнес
Мать Тимати объяснила, почему не делится снимками внука от Решетовой
20:23
Общество
Основатель культурного центра «Рух Ордо» Керексизов умер после продолжительной болезни
20:23
Общество
Украинка узнала подробно боевую биографию отца благодаря движению «Бессмертный полк»
20:22
Политика
В США рассказали, как Россия заставила НАТО отказаться принять Украину в Альянс
20:20
Весь мир
Продажа нефтяных активов: почему арабские страны режут свою «золотую гусыню»
20:19
Экономика
Новак назвал сроки завершения догазификации в России
20:18
Общество
Самогон из чернобыльских яблок сварили на Украине для экспорта в Великобританию
20:18
Весь мир
Канадский Ванкувер испытал всплеск насилия в отношении азиатов
20:17
Общество
Российские регионы получат около миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона»
20:17
Армия
В The Trumpet объяснили, как Путину удалось обхитрить Обаму в ядерной сделке
20:15
Шоу-бизнес
Ургант заразил Викторию Толстоганову коронавирусом на звездной вечеринке
20:12
Общество
Папа римский, гитарист Aerosmith и главы Pfizer и Moderna обсудили ситуацию с COVID-19
20:12
Происшествия
Вакцинация от коронавируса привела к 76 смертям в Швейцарии
20:12
Происшествия
Сварочный цех загорелся в Мытищах
20:12
Политика
Белый дом заявил о нежелании США вводить новые санкции против России
20:11
Общество
Почему Навальному и его сторонникам не нужен День Победы. Колонка Леси Рябцевой
20:11
Шоу-бизнес
Кудрявцева публично извинилась перед Олешко за язвительный комментарий
20:11
Экономика
Латвия рискует окончательно остаться без шпрот
20:09
Общество
Китайские специалисты назвали опасные для здоровья несладкие продукты
Все новости

«Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ

Общество
«Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ
instagram.com  /  @denischizhov

Сегодня российские работники всех отраслей связи отмечают свой профессиональный праздник — День радио. ФАН связался с тем, кто знает о радио не понаслышке. Телерадиоведущий Денис Чижов в эксклюзивном интервью рассказал о мифах, связанных с профессией, уникальности работы и вечности СМИ.

В сфере радио Денис Чижов проработал порядка 10 лет. В его послужной список входят такие станции, как радио NRJ, «Русское радио», «Русская служба новостей», радио «Говорит Москва». Теперь собеседник ФАН выступает в качестве телеведущего на «Общественном телевидении России» (ОТР).

— Денис, какое значение имеет День радио конкретно для вас и страны в целом?

— Для меня любой профессиональный праздник — это очередной повод для того, чтобы вспомнить, где ты работаешь, чем занимаешься. Если ты работаешь на радио, у тебя каждый день праздник, поэтому 7 мая — это повод принять поздравления и выставить какую-нибудь фотографию, историю про радио в социальных сетях. Для страны — это напоминание, в первую очередь, что радио все-таки придумал Попов, а не Маркони.    

— Тяжело ли работать на радио?

— Любая работа, если она нравится, если она по душе, приносит удовольствие, неважно, менеджер ты, дворник, строитель, радио- или телеведущий. Мне нравится СМИ, поэтому свою работу я люблю и, конечно, получаю от нее удовольствие.  

«Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ
instagram.com  / @denischizhov

— Есть ли какие-то секреты, чтобы стать первоклассным, интересным радиоведущим?

— В первую очередь любой публичный человек должен обладать широким кругозором, уметь поддержать разговор, ответить в тему, рассказать какую-то историю. В нынешних СМИ и на радио, особенно на молодежных радиостанциях, не хватает разговора на хорошем, грамотном, русском языке с минимальным использованием англицизмов, американизмов. Есть американское радио, британское. Давайте каждый будет говорить на своем языке. В этот день на это хотел бы обратить особое внимание. Давайте сохраним русский язык, дорогие коллеги. Кто, если не мы?       

— Существуют ли какие-либо мифы, связанные с профессией радиоведущего?

— Самый распространенный миф, что очень сложно попасть на радио или телевидение. Технически процедура трудоустройства ничем не отличается от любой другой сферы: находишь вакансию, отправляешь резюме, приходишь на собеседование, а дальше все в твоих руках. Да, конечно, радиостанций меньше, чем, например, ресторанов в России. Поэтому кастинг на повара будет пройти проще, чем кастинг на эфирного персонажа.

Еще существует один миф о том, что у ведущих легкая работа, так как за них все слова придумывают редакторы, которые потом нужно лишь прочитать по бумажке. Времена советских дикторов уже давным-давно прошли. В большинстве случаев в радио- и телеэфире любой эфирный персонаж выступает автором программы либо частично принимает участие в написании текстов.

«Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ
Кадр из фильма «Эпоха радио»  / Prt Scr

— Чтобы вы пожелали первопроходцам в этой отрасли или тем, кто только хочет попасть на радио?

— Ничего не бойтесь, если вы действительно хотите работать на радио, то вы туда обязательно попадете. Главное, не сидите сложа руки. Есть множество разных курсов, если вы хотите окунуться, познакомиться в отрасль. Есть социальные сети для знакомства с понравившимися представителями этой сферы. Поэтому дерзайте.   

— Ваши планы на творческую деятельность, есть ли идеи для новых проектов?

— На каком-то этапе я захотел не только сам что-то делать в эфире, но и поучить других. Мои новые проекты будут связаны с преподаванием.   

— Каким будет радио через 10 лет или 100?

— Давайте вспомним фильм «Москва слезам не верит» и эту фразу, которую говорил один из героев о том, что скоро не будет театров, театры умрут, останется одно телевидение. Эта фраза сквозь десятилетия с небольшими поправками пророчит гибель СМИ. Я думаю, скоро будут пророчить смерть Интернета, но ничто это не умрет. Радио, оно останется всегда с нами: и через 10, через 30, и через 100 лет. В какой-то форме это будет тоже аудиовещание. Тот же диалог ведущего с его аудиторией.

Еще совсем недавно 9 апреля ушел из жизни легенда Всесоюзного радио — советский режиссер литературно-драматического радиовещания и народный артист РФ Эмиль Верник. В его аудиоспектаклях принимали участие многие выдающиеся артисты своей эпохи: Олег ТабаковАндрей МироновЮрий Завадский и многие другие. Ранее освещались основные вехи жизненного и творческого пути выдающегося деятеля.

Также ФАН пообщался с радиоведущим Ильей Колесниковым, который рассказал о тонкостях профессии и своем новом радио.

сми чижов радио радиовещание радиоведущий день радио
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 92995 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 53155 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 48120 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 40626 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 39966 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / «Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ
Рейтинг@Mail.ru