«Радио навсегда»: ведущий Денис Чижов о мифах, уникальности профессии и вечности СМИ

Сегодня российские работники всех отраслей связи отмечают свой профессиональный праздник — День радио. ФАН связался с тем, кто знает о радио не понаслышке. Телерадиоведущий Денис Чижов в эксклюзивном интервью рассказал о мифах, связанных с профессией, уникальности работы и вечности СМИ.

В сфере радио Денис Чижов проработал порядка 10 лет. В его послужной список входят такие станции, как радио NRJ, «Русское радио», «Русская служба новостей», радио «Говорит Москва». Теперь собеседник ФАН выступает в качестве телеведущего на «Общественном телевидении России» (ОТР).

— Денис, какое значение имеет День радио конкретно для вас и страны в целом?

— Для меня любой профессиональный праздник — это очередной повод для того, чтобы вспомнить, где ты работаешь, чем занимаешься. Если ты работаешь на радио, у тебя каждый день праздник, поэтому 7 мая — это повод принять поздравления и выставить какую-нибудь фотографию, историю про радио в социальных сетях. Для страны — это напоминание, в первую очередь, что радио все-таки придумал Попов, а не Маркони.

— Тяжело ли работать на радио?

— Любая работа, если она нравится, если она по душе, приносит удовольствие, неважно, менеджер ты, дворник, строитель, радио- или телеведущий. Мне нравится СМИ, поэтому свою работу я люблю и, конечно, получаю от нее удовольствие.

instagram.com / @denischizhov

— Есть ли какие-то секреты, чтобы стать первоклассным, интересным радиоведущим?

— В первую очередь любой публичный человек должен обладать широким кругозором, уметь поддержать разговор, ответить в тему, рассказать какую-то историю. В нынешних СМИ и на радио, особенно на молодежных радиостанциях, не хватает разговора на хорошем, грамотном, русском языке с минимальным использованием англицизмов, американизмов. Есть американское радио, британское. Давайте каждый будет говорить на своем языке. В этот день на это хотел бы обратить особое внимание. Давайте сохраним русский язык, дорогие коллеги. Кто, если не мы?

— Существуют ли какие-либо мифы, связанные с профессией радиоведущего?

— Самый распространенный миф, что очень сложно попасть на радио или телевидение. Технически процедура трудоустройства ничем не отличается от любой другой сферы: находишь вакансию, отправляешь резюме, приходишь на собеседование, а дальше все в твоих руках. Да, конечно, радиостанций меньше, чем, например, ресторанов в России. Поэтому кастинг на повара будет пройти проще, чем кастинг на эфирного персонажа.

Еще существует один миф о том, что у ведущих легкая работа, так как за них все слова придумывают редакторы, которые потом нужно лишь прочитать по бумажке. Времена советских дикторов уже давным-давно прошли. В большинстве случаев в радио- и телеэфире любой эфирный персонаж выступает автором программы либо частично принимает участие в написании текстов.

Кадр из фильма «Эпоха радио» / Prt Scr

— Чтобы вы пожелали первопроходцам в этой отрасли или тем, кто только хочет попасть на радио?

— Ничего не бойтесь, если вы действительно хотите работать на радио, то вы туда обязательно попадете. Главное, не сидите сложа руки. Есть множество разных курсов, если вы хотите окунуться, познакомиться в отрасль. Есть социальные сети для знакомства с понравившимися представителями этой сферы. Поэтому дерзайте.

— Ваши планы на творческую деятельность, есть ли идеи для новых проектов?

— На каком-то этапе я захотел не только сам что-то делать в эфире, но и поучить других. Мои новые проекты будут связаны с преподаванием.

— Каким будет радио через 10 лет или 100?

— Давайте вспомним фильм «Москва слезам не верит» и эту фразу, которую говорил один из героев о том, что скоро не будет театров, театры умрут, останется одно телевидение. Эта фраза сквозь десятилетия с небольшими поправками пророчит гибель СМИ. Я думаю, скоро будут пророчить смерть Интернета, но ничто это не умрет. Радио, оно останется всегда с нами: и через 10, через 30, и через 100 лет. В какой-то форме это будет тоже аудиовещание. Тот же диалог ведущего с его аудиторией.

Еще совсем недавно 9 апреля ушел из жизни легенда Всесоюзного радио — советский режиссер литературно-драматического радиовещания и народный артист РФ Эмиль Верник. В его аудиоспектаклях принимали участие многие выдающиеся артисты своей эпохи: Олег Табаков, Андрей Миронов, Юрий Завадский и многие другие. Ранее освещались основные вехи жизненного и творческого пути выдающегося деятеля.

Также ФАН пообщался с радиоведущим Ильей Колесниковым, который рассказал о тонкостях профессии и своем новом радио.