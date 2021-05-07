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В Китае предупредили Киев о жестком ответе Москвы после провокаций на российских АЭС

  /   Обновлено: 07 мая 2021 15:50
Армия
В Китае предупредили Киев о жестком ответе Москвы после провокаций на российских АЭС
Федеральное агентство новостей

Пекин, 7 мая. Призывы украинских радикалов о диверсиях на российских АЭС могут привести к непоправимым последствиям, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Недавние учения российских военных около границы с Украиной вызвали недовольство со стороны Киева. Однако, когда войска России стали возвращаться в места своей дислокации, украинские радикалы сделали весьма провокационное заявление, отметили в Sohu, передает «ПолитРоссия».

Сначала украинские националисты призвали ВСУ применить ракетные комплексы «Нептун» против Крымского моста, а потом предложили провести диверсионные операции на российских АЭС. Китайские аналитики полагают, что Москва очень быстро ответит на такие провокации, а по итогам ответных действий России украинское государство может пропасть с политических карт мира.

Любая попытка угрожать российским объектам обернется жестким ответом России, возможно даже применением оружия стратегического назначения, полагают в Китае.

Ранее аналитики Sohu рассказали, какую западню для кораблей НАТО в Азовском море может организовать Россия.

Также обозреватели американского издания The National Interest (NI) поделились своим впечатлением от российской подлодки «Казань», передает сайт 360tv.ru.

украина всу китай
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