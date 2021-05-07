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В США рассказали, как американская космическая отрасль теряет преимущество перед Россией

Армия
В США рассказали, как американская космическая отрасль теряет преимущество перед Россией
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 7 мая. Космическая отрасль США оказалась на грани провала и теряет свое преимущество перед Россией. Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

В статье сказано, что министерство обороны и Конгресс США должны срочно заняться поиском дополнительных средств на космическую отрасль. Иначе прогресс в этой области сильно замедлится, а это приведет к потере конкурентного преимущества перед Россией и Китаем. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе американской статьи.

Председатель комитета по разведке Сената Соединенных Штатов Майкл Роджерс заявил, что в данный момент космическая отрасль оказалась на грани провала. Единственный выход из ситуации — перестать экономить на этом направлении. Аналитики предложили не привязывать всю имеющую архитектуру к одному классу ракет-носителей, а также подчеркнули необходимость двигаться в сторону расширения количества подрядчиков. Более того, министерство обороны также должно пересмотреть свои задачи и отказаться от роли единственного заказчика, разделив свои полномочия с другими структурами, созданными на базе Космических сил США (USSF).

«И от этой медлительности американское военное ведомство также должно избавляться, если не хочет отдать космос не только русским, но и китайцам», — говорится в статье.

Обозреватели издания считают, что USSF должны развиваться за счет финансовых вливаний, как это было в 60-х и 70-х годах прошлого века. Также в качестве решения проблемы эксперты предложили ведомству сменить логотип, геральдику и сделать общий ребрендинг.

Авторы Breaking Defense озадачены опасениями американских экспертов относительно дальнейших перспектив космической гонки при текущих уровнях затрат. Если отставание от России и Китая действительно произойдет, то создание новой бюрократической структуры не исправит эту ситуацию, а только усугубит ее.

Ранее сообщалось, что прототип космического корабля от SpaceX успешно прошел испытания в Техасе. А сайт 360tv.ru писал про астронавта NASA, который не нашел различий между кораблями «Союз» и Crew Dragon.

россия сша космос
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