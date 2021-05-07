У двух жителей Ингушетии нашли боевой арсенал

Магас, 7 мая. Полицейские обнаружили у двух жителей республики гранаты, самодельные бомбы, оружие и боеприпасы.

На территории домовладения в селении Средние Ачалуки сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия совместно с Центром противодействия экстремизму МВД по Ингушетии изъяли у гражданина несколько боевых ручных гранат и две боевые осколочные гранаты Ф-1. Также на месте были обнаружены самодельное взрывное устройство и травматический пистолет.

Позже у второго жителя селения полицейские изъяли два взрывных устройства, огнестрельное оружие на базе пистолета Макарова и патроны. В отношении граждан возбуждены уголовные дела.

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