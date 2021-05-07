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Житель Екатеринбурга спас попавшую в яму ондатру

  /   Обновлено: 07 мая 2021 15:39
Общество
Житель Екатеринбурга спас попавшую в яму ондатру
vk.com  /  ЗооСпас в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 мая. Местные жители сообщили зоозащитникам об ондатре, которая попала в беду и не могла выбраться без помощи человека.

Помощь требовалась зверьку, угодившему в глубокую двухметровую яму для столба в поселке Бобровском под Екатеринбургом. Происшествие случилось еще 4 мая, о чем рассказали жители поселка. К счастью, на помощь пришли зооспасатели. Ондатру было крайне сложно обнаружить. Удивительно, что ее увидели местные жители, ведь ее трудно было разглядеть, даже зная, что она там.

Об этом рассказал работник "Зооспаса" Евгений Зенков. Окрас животного сливался с глиной, которая находилась в яме. Извлечь ондатру смогли при помощи удочки и мешка. Реабилитация зверьку не потребовалась, поэтому его сразу выпустили на берегу реки Исеть.

Ранее сообщалось о маленьком тюлененке, который приплыл к берегу Сахалина. Животное с раной на шее обнаружили в городе Холмске. Вероятно, зверек пострадал в драке с сородичами.

 

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