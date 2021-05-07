Фанаты назвали «мерзостью» шпагат Волочковой на шее возлюбленного

Мале, 7 мая. Балерина Анастасия Волочкова продолжает «марафон» фото в шпагате. Знаменитость показала растяжку на шее своего возлюбленного Олега.

Звезда Instagram отдыхает с любимым на Мальдивах. Волочкова не скрывает своей радости от подписчиков и постоянно делится фотографиями с курорта. Как и прежде, страница балерины вновь пополнилась кадрами со шпагатом. На этот раз в качестве опоры выступил ее возлюбленный Олег, с которым она встречается уже 9,5 месяца.

«Вот так уже 9,5 месяца Олег носит меня на руках, и я за очень многое ему благодарна. <...> Нам так весело! Я даже не знаю, кем он работает, но в партнеры его беру», — заявила балерина.

Волочкова предоставила подписчикам возможность комментировать публикацию, тогда как раньше предпочитала отключать эту функцию, чтобы не сталкиваться с хейтом. Пользователи поспешили поделиться своим негодованием от провокационных фото балерины. Шпагаты знаменитости уже стали вызывать омерзение у публики, передает «Вечерняя Москва».

«Почему она это делает, а стыдно мне?»; «Кроме шпагата, эта женщина на что-то способна? У нее дочка-подросток, как стыдно, наверное, этой девочке за маму...»; «Ну и мерзость! Анастасия, придите уже в себя. И хватит раздвигать всюду ноги!» — осудили Волочкову фолловеры.

Анастасия Волочкова давно скрывает возлюбленного от прессы. О мужчине ничего не известно, кроме его имени. Однако балерина пообещала, что в скором времени Олег появится на телевидении.