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Ревнивый житель Красноярска зарезал неверную спутницу и ее любовника

Происшествия
Ревнивый житель Красноярска зарезал неверную спутницу и ее любовника
pixabay.com  /  PD

Красноярск, 7 мая. Жителя Красноярска подозревают в жестоком убийстве из-за ревности своей сожительницы и ее приятеля, а также ранении еще одной женщины. Преступник сам сознался в злодеянии.

Возле дома по улице Корнетова обнаружили тело 39-летнего мужчины, предположительно, он выпал из окна. Также в квартире дома нашли труп 42-летней женщины. Еще одну пострадавшую удалось доставить в больницу в тяжелом состоянии с множеством ножевых ранений.

По предварительной версии, подозреваемый пришел в квартиру к своей сожительнице. В тот момент у нее в гостях находились двое — мужчина и женщина. Во время ссоры из-за обиды и ревности злоумышленник начал бить ножом всех присутствующих. После он скрылся с места преступления.

Позже 62-летний мужчина добровольно пришел в отделение полиции и признался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен в Тихвине, сообщает ФАН. По подозрению в убийстве задержана сожительница погибшего.

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