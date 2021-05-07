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Газовая мощь России набирает обороты на фоне падения предложения СПГ

Экономика
Газовая мощь России набирает обороты на фоне падения предложения СПГ
gazprom.com  /  Gazprom

Москва, 7 мая. Аналитик Гривач предрекает России положительную динамику в газовой отрасли в этом году.

Заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач поделился в своем интервью для ФБА «Экономика сегодня» своим мнением о перспективах газовой отрасли в России.

Сейчас в Европе стоимость газа преодолела планку в 300 долларов за одну тыс. куб. м, прибавив к цене 4%. Согласно отчету Rystad Energy, необходимо составлять новые прогнозы по СПГ, так как старые потеряли смысл после возникновения проблем с проектом в Мозамбике, где строительство нового предприятия по производству СПГ было заморожено.

«В современной ситуации нет ничего удивительного: холодная погода поддерживает спрос, несмотря на ограничения и низкие запасы в хранилищах. Наблюдается также отсрочка сезона закачки сырья в ПХГ на месяц по сравнению с регулярной датой», — считает аналитик.

Порядка 240 долларов за одну тыс. куб. м стоит газ за год на TTF. Экспортная цена «Газпрома» — 170 долларов за аналогичный объем. Соответственно, преимущества приобретения российского газа очевидны.

Недавно стало известно, что ряд частных турецких компаний начал переговоры с представителями «Газпрома» о возможности заключения новых контрактов, а также продления старых соглашений по поставкам газа.

газ спг гривач
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