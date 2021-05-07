Лукашенко может «ужаснуть» людей новыми фактами по делу о госперевороте в Белоруссии

Минск, 7 мая. Власти Белоруссии могут обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о госперевороте в стране, заявил глава государства Александр Лукашенко.

По его словам, люди «ужаснутся» увиденному, передает «Sputnik Беларусь».

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что проведет досрочные президентские выборы в стране только с одним условием. По его словам, Соединенным Штатам необходимо также провести голосование.