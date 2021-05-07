Украинские власти выставили на продажу еще две тюрьмы

Львов, 7 мая. Львовскую исправительную колонию №48 выставили на аукцион. Стартовая цена составляет 132,6 млн гривен (около 355 млн рублей), торги пройдут 3 июня.

О распродаже имущества сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook. Также продается недвижимость на три га земли со стартовой ценой в 3,4 млн гривен (около 9 млн рублей). Колония располагается в центре Львова.

Власти начали объявлять о продаже тюрем еще в феврале 2021 года. Всего на торги планируется поставить 35 исправительных пенитенциарных учреждений, которые находятся на консервации. Здания невыгодно содержать государству. На вырученные деньги планируется построить новые колонии по европейским стандартам.

Как сообщил сайт 360tv.ru, изначально было принято решение продать Ирпенский исправительный центр № 132, который находится в поселке Коцюбинское. Стартовая цена объекта составила 220,2 млн гривен.