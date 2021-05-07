Стало известно о возможном росте расходов на авиаперелеты летом

Лондон, 7 мая. Текущим летом следует ожидать подорожание международных авиаперелетов на фоне накопившегося спроса. Такое мнение озвучили эксперты по туризму из Нидерландов и Великобритании.

По словам аналитика британского агентства OAG Джона Гранта, основной причиной предстоящего повышения стоимости авиабилетов будет накопившееся желание граждан путешествовать при ограниченном количестве рейсов, которые были сокращены на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«В краткосрочной перспективе такое положение дел вызовет всплеск накопившегося спроса, и компании будут стремиться компенсировать свои потери за предыдущий сезон. Поочередно в ответ на резкое повышение спроса авиакомпании начнут повышать цены», — отметил аналитик.

Сильно пострадавшие от пандемии туристические операторы, достаточно обеспокоены неопределенностью в отношении того, как правительства в разных странах будут признавать статус вакцин и тестов из других государств. По этой причине авиакомпании не торопятся увеличивать количество своих предложений.

Российские корпорации в ближайшее время получат 90 новых летательный аппаратов, однако направления полетов для путешественников по-прежнему ограничены из-за пандемии.