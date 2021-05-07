NI: артиллерию ВС РФ теперь помогают наводить на цель «глаза в небе»

Вашингтон, 7 мая. ВС России используют новые БПЛА для наведения артиллерийских орудий на цель, что существенно повышает точность и эффективность стрельбы.

В публикации американского издания The National Interest (NI) аналитики отмечают, что не так давно в России проходили испытания нового беспилотника «Орлан-10Е», который использовался в тандеме с самоходными гаубицами «Мста-С», передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов, в ходе прошедших маневров оборонное ведомство России не только убедилось в их потрясающих технических характеристиках, но и не упустило возможности похвастаться ими перед потенциальными покупателями.

«Это экспортный вариант российского беспилотника «Орлан-10», который активно применяется в Сирии. Он был развернут не только для разведки, но и для сбора аэрофотоснимков и даже для 3D-картографирования», — говорится в публикации.

Отмечается, что БПЛА имеет модульную конструкцию, а на его борту размещены несколько камер и радиопередатчиков, которые необходимы для разведывательных миссий. В ходе применения «Орланов» в связке с артиллерией специалисты убедились, что теперь «глаза в небе» помогают наводить на цель орудийные расчеты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские военные начнут массово получать тяжелые ударные беспилотники С-70 «Охотник».