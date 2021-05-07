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Россия сократила производство золота на 4,6% с начала года

Экономика
Россия сократила производство золота на 4,6% с начала года
pixabay.com

Москва, 7 мая. Объем производства золота в РФ в первом квартале 2021 года снизился на 4,6% в сравнении с тем же периодом 2020 года, до 58,02 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Вместе с тем производство добычного золота сократилось на 3%, до 46,85 тонны. Объем производства попутного и вторичного драгметалла опустился на 12%, до 3,8 тонны и 7,37 тонны соответственно.

В том числе в марте, согласно подсчетам, совокупное производство золота составило 19,93 тонны. Это оказалось на 6% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

Производство серебра в России, наоборот, увеличилось по итогам первых трех месяцев года на 12%, до 236,74 тонны, в том числе на 30%, до 89,27 тонны — в марте.

Котировки золота впервые с 25 февраля превысили 1800 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

минфин золото производство золота
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