Twitter заблокировал несколько аккаунтов за репосты с сайта Трампа

Сан-Франциско, 7 мая. Социальная сеть Twitter заблокировала несколько аккаунтов, репостящих материалы с новой сетевой площадки бывшего президента США Дональда Трампа.

Телеканал Sky News сообщил, что Twitter забанил аккаунты, которые публиковали материалы с вебсайта From The Desk Of Donald J Trump (С рабочего стола Дональда Дж. Трампа). Портал освещает деятельность экс-президента США.

Представитель Twitter подчеркнул, что администрация соцсети продолжит выявлять и блокировать аккаунты, которые явно создавались для продвижения контента, запрещенного на площадке.

Ранее сообщалось, что Facebook продлил блокировку аккаунта Дональда Трампа.