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Бешеные кошки «отправили» на карантин два мордовских села

Общество
Бешеные кошки «отправили» на карантин два мордовских села
pixabay.com  / 

Саранск, 7 мая. В Мордовии карантин по бешенству объявили в двух селах. Населенные пункты закрыли из-за бешеных кошек.

Общение с усатым питомцем для жителя Теньгушевского района могло закончиться трагедией, впрочем, как и для всех обитателей его фермерского хозяйства. Бешеное животное появилось на территории сельхозпредприятия.

«Руководитель фермы заметил, как к нему шла подозрительная кошка. У нее текла слюна, еще она грызла посторонние предметы. Ему пришлось избавиться от животного и сразу же сообщить в ветстанцию. Мы отправили труп животного в республиканскую лабораторию, где был установлен диагноз бешенство», — сообщил ФАН главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Теньгушевского района Петр Апряткин.

По словам ветеринара, кошка могла заразиться бешенством, скорее всего, от заплутавшей лисы. Недавно один из местных охотников близ фермы уничтожил пять рыжих хищниц. Из-за частых визитов этих животных карантин по бешенству в районе устанавливают практически ежегодно.

«Карантин длится 60 дней. Если бешенство обнаружили в хозяйстве, где есть крупный рогатый скот, то ни мясо, ни молоко нельзя вывозить оттуда вплоть до окончания всех мероприятий. Мы проводим вакцинацию животных во всем селе, а также привились те, кто контактировал с больной кошкой. Нас было трое. А дезинфекцию проводим как в начале карантина, так и ближе к его завершению», — добавил собеседник.

Такие же ограничения объявили и в Ичалковском районе Мордовии. Виновницей переполоха на этот раз также стала кошка.

Ранее ФАН писал о карантине по бешенству в Рузаевском районе Мордовии. Смертельный диагноз подтвердился у собаки.

россия мордовия бешенство
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