Суеверная Ольга Бузова не стала раскрывать свой диагноз

Москва, 7 мая. Известная исполнительница Ольга Бузова впервые после экстренной госпитализации опубликовала пост в Instagram. Артистка не стала рассказывать о причинах операции.

Звезда телестройки «Дом-2» попала в больницу. Долгое время она публиковала лишь Stories, в которых еле говорила из-за слабости. По словам Бузовой, операцию ей назначили экстренно, и сейчас она постепенно отходит от наркоза.

«Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», — написала телезвезда.

В новом посте звезда телеканала ТНТ отметила, что не станет рассказывать о своем здоровье, поскольку с недавних пор стала суеверной. Несмотря на то что ее здоровью почти ничего не угрожает, ситуация все еще не улучшилась.

«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной. Спасибо за миллионы сообщений в Direct и в личку, я все вижу, не всем отвечаю», — отметила Бузова.

Певица все еще лежит в палате реанимации, и судя по Stories, смотрит телевизор. Артистка все еще испытывает сильную слабость, поэтому медсестры сами приходят к ней проводить процедуры.

Пока Бузова не раскрывает свой диагноз, известный блогер Лена Миро выдвинула свою версию. Она уверена, что со звездой скандального реалити-шоу не произошло ничего серьезного.