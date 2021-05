Владелец бара в Калифорнии продавал поддельные сертификаты о вакцинации

Лос-Анджелес, 7 мая. Владелец бара был арестован по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от СOVID-19 в своем заведении в городе Клементс штата Калифорния. Об этом сообщается на официальной странице окружного прокурора Сан-Хоакина Тори Вебер Салазар.

59-летний владелец бара Old Corner Saloon Тодд Андерсон обвиняется в хищении личных данных, подделке официальных документов и фальсификации медицинских записей.

Расследование по делу было начато после того, как Департамент по контролю за алкогольными напитками Калифорнии получил жалобу о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в Old Corner Saloon в Клементс, в 40 км от Сакраменто.

Кроме того, во время ареста у Андерсона было обнаружено заряженное незарегистрированное огнестрельное оружие.

