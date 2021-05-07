Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 22:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
22:00
Общество
Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
21:56
Весь мир
Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
21:55
Политика
Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
21:55
Общество
Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
21:48
Весь мир
Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
21:41
Происшествия
Три человека госпитализированы после обрушения моста в Оренбургской области
21:33
Политика
Живущий в Африке блогер порадовался, что в мире стали различать русских и украинцев
21:32
Общество
Власти Мексики рассмотрят возможность экстренного применения «Спутник Лайт»
21:31
Общество
У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию
21:30
Весь мир
Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
21:30
Политика
Увольнение главы «Нафтогаза Украины» Коболева не понравилось Блинкену и Нуланд
21:21
Общество
Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений
21:16
Весь мир
45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне
21:10
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой
21:07
Украина
Украинская студентка защитила Басту и настроила против себя украинских радикалов
21:07
Общество
Антиперспиранты и дезодоранты от пота для женщин: как выбрать лучший и не навредить здоровью
21:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
21:04
Шоу-бизнес
Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом
21:03
Общество
Охотовед без вести пропал в нижегородском лесу
Все новости

Владелец бара в Калифорнии продавал поддельные сертификаты о вакцинации

Весь мир
Владелец бара в Калифорнии продавал поддельные сертификаты о вакцинации
pixabay.com  /  PD

Лос-Анджелес, 7 мая. Владелец бара был арестован по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от СOVID-19 в своем заведении в городе Клементс штата Калифорния. Об этом сообщается на официальной странице окружного прокурора Сан-Хоакина Тори Вебер Салазар.

59-летний владелец бара Old Corner Saloon Тодд Андерсон обвиняется в хищении личных данных, подделке официальных документов и фальсификации медицинских записей.

Расследование по делу было начато после того, как Департамент по контролю за алкогольными напитками Калифорнии получил жалобу о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в Old Corner Saloon в Клементс, в 40 км от Сакраменто.

Кроме того, во время ареста у Андерсона было обнаружено заряженное незарегистрированное огнестрельное оружие.

«Прискорбно отмечать тот факт, что среди нас существуют члены общества, которые откровенно игнорируют нормы по охране здоровья в разгар пандемии. Распространение, фальсификация или покупка поддельных сертификатов о вакцинации от СOVID-19 противоречат закону и подвергают опасности всех вокруг», — отметила Салазар.

Сертификаты с информацией о препарате, номере партии и дате вакцинации выдаются тем, кто получил прививку от СOVID-19. На них указывается название Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В апреле тайным агентам из Департамента по контролю за алкогольными напитками удалось несколько раз купить фальшивые сертификаты в Old Corner Saloon. Большое количество таких документов было найдено во время обыска заведения.

6 мая Андерсона освободили под залог. Слушание по делу назначено на 18 число текущего месяца.

Федеральное бюро расследований опубликовало сообщение, в котором предупреждает о торговле поддельными сертификатами от коронавируса с марта, когда они впервые появились онлайн. Агентство порекомендовало всем вакцинированным не распространять фотографии собственных справок в социальных сетях, таким образом подвергая риску конфиденциальные личные данные.

В заявлении говорится, что незаконное использование государственной печати является преступлением и никто не должен покупать или заполнять мошеннические документы.

калифорния пандемия справки
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 96962 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 66274 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 48834 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 41438 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40283 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Весь мир / Владелец бара в Калифорнии продавал поддельные сертификаты о вакцинации
Рейтинг@Mail.ru