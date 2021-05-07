Владелец бара в Калифорнии продавал поддельные сертификаты о вакцинации

Лос-Анджелес, 7 мая. Владелец бара был арестован по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от СOVID-19 в своем заведении в городе Клементс штата Калифорния. Об этом сообщается на официальной странице окружного прокурора Сан-Хоакина Тори Вебер Салазар.

Old Corner Saloon: Free Pool, Thirsty Thursdays, Dancing Karaoke, Drink Specials, Fake Vaccination Cards, Arrested Owner https://t.co/iLyUEgcbfY — Fark (@fark) May 7, 2021

59-летний владелец бара Old Corner Saloon Тодд Андерсон обвиняется в хищении личных данных, подделке официальных документов и фальсификации медицинских записей.

Расследование по делу было начато после того, как Департамент по контролю за алкогольными напитками Калифорнии получил жалобу о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в Old Corner Saloon в Клементс, в 40 км от Сакраменто.

Кроме того, во время ареста у Андерсона было обнаружено заряженное незарегистрированное огнестрельное оружие.

Accused of selling fake COVID-19 vaccination cards, Todd Anderson, the owner of the Old Corner Saloon in Clements (pictured here), is now facing misdemeanor and felony charges, according to the Alcoholic Beverage Control (ABC). pic.twitter.com/B0jiXVsl8L — KCRA Kay Recede (@KayRecede) May 5, 2021

«Прискорбно отмечать тот факт, что среди нас существуют члены общества, которые откровенно игнорируют нормы по охране здоровья в разгар пандемии. Распространение, фальсификация или покупка поддельных сертификатов о вакцинации от СOVID-19 противоречат закону и подвергают опасности всех вокруг», — отметила Салазар.

Сертификаты с информацией о препарате, номере партии и дате вакцинации выдаются тем, кто получил прививку от СOVID-19. На них указывается название Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В апреле тайным агентам из Департамента по контролю за алкогольными напитками удалось несколько раз купить фальшивые сертификаты в Old Corner Saloon. Большое количество таких документов было найдено во время обыска заведения.

6 мая Андерсона освободили под залог. Слушание по делу назначено на 18 число текущего месяца.

Федеральное бюро расследований опубликовало сообщение, в котором предупреждает о торговле поддельными сертификатами от коронавируса с марта, когда они впервые появились онлайн. Агентство порекомендовало всем вакцинированным не распространять фотографии собственных справок в социальных сетях, таким образом подвергая риску конфиденциальные личные данные.

В заявлении говорится, что незаконное использование государственной печати является преступлением и никто не должен покупать или заполнять мошеннические документы.