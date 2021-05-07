Спецпосланник США по климату Керри присоединится ко встрече глав МИД ЕС

Вашингтон, 7 мая. Спецпосланник США по климату Джон Керри будет участвовать во встрече глав Министерств иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 10 мая.

Отмечается, что американский политик примет участие в мероприятии в дистанционном формате.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что на предстоящей встрече глав МИД ЕС будет рассматриваться ответ на российские контрсанкции. К настоящему моменту не было принято конкретных решений по ситуации, однако консультации между европейскими странами продолжаются.