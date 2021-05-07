Главы МИД Евросоюза обсудят российские контрсанкции 10 мая

Брюссель, 7 мая. Руководители МИД ЕС проведут встречу 10 мая. Разговор затронет ответные санкции России против европейских чиновников.

Также в Брюсселе обсудят российские меры против иностранных агентов. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в ходе брифинга.

«Министры иностранных дел «семерки» будут встречаться в Лондоне сегодня, во вторник и в среду, вопрос России будет стоять на повестке дня. Они будут обсуждать, как действовать дальше», — заявил он.

Ранее представитель ЕС сообщил о возможном обсуждении взаимоотношений Москвы и Брюсселя на саммите в Порту. Встреча запланирована на 7 и 8 мая.