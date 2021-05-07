Бывший зек избил полицейских мешком с фекалиями в США

Нашвилл, 7 мая. Пьяный бывший заключенный избил сотрудников полиции калоприемником возле стейкхауса музыканта Кида Рока в американском штате Теннесси.

В субботу вечером 39-летнего Николаса Н. арестовали после того, как он устроил переполох в ресторане и заблокировал дверь запасного выхода. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, держал в руках бутылку алкоголя и игнорировал просьбы охранников освободить проход.

Когда на подмогу прибыли сотрудники полиции, Николас извлек из брюк мешок с фекалиями и начал размахивать им, ударив двух офицеров. Дебошир был так пьян, что едва держался на ногах. Сейчас он находится за решеткой, пишет газета New York Daily News.

В центре Кемерова пьяный мужчина с лопатой напал на пассажирский автобус. После этого он еще немного побродил по проезжей части и набросился на маршрутное такси. Нарушителя общественного порядка увезли в отделение полиции, сообщал ФАН.