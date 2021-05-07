Машины Renault подорожали на российском рынке в мае

Москва, 7 мая. Весь модельный ряд Renault в мае 2021 года стал дороже на 0,8–3,7%. В рублевом эквиваленте это соответствует 14–35 тыс. рублей.

Такие данные получили аналитики «Цена Авто» в процессе проведения мониторинга стоимости новых автомобилей в России. По их данным, для большинства моделей Renault предыдущее повышение цен составило 7–32 тыс. рублей.

Наибольшую прибавку к стоимости получил обновленный Renault Duster, отметили эксперты. Рост цен на этот автомобиль составил от 25 до 35 тыс. рублей (1,7–3,7%), до 980 000 — 1 485 000 рублей. Меньше всего повысилась стоимость кроссовера Renault Kaptur. Данная модель подорожала на 14 тыс. рублей (0,8–1,2%), до 1 179 000 — 1 676 000 рублей.

Наряду с этим на российском рынке стартовали продажи нового кроссовера EV6 от Kia. Стоимость автомобиля начинается с 40 895 фунтов стерлингов, что приравнивается к 4,26 млн рублей.