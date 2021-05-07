Эрдоган назвал сроки готовности турецкой вакцины от коронавируса

Анкара, 7 мая. Турецкая вакцина от коронавирусной инфекции будет готова к осени этого года, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Ожидается, что к этому времени турецкие специалисты завершат процесс разработки препарата. По словам главы государства, Анкара готова покрыть потребности страны в прививках и начать поставки вакцины в любую точку мира.

«Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года», — подчеркнул Эрдоган.

Также он напомнил, что в Турцию вскоре поставят российскую вакцину «Спутник V». Об этом шла речь во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о разработке собственной вакцины от коронавируса. Белорусские ученые создали препарат накануне.