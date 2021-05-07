Агентство Fitch ожидает падения цен на нефть

Москва, 7 мая. Текущая ситуация на рынке сырья свидетельствует об ожидании падения нефтяных котировок, отметил аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Накануне нефть эталонной марки Brent так и не смогла преодолеть отметку в 70 долларов за баррель. По мнению эксперта, теперь стоимость сырья начнет снижаться. По состоянию на 15:03 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть Brent торгуются по 68 долларов за баррель, теряя 90%.

Маринченко указал, что сейчас контракты на поставки в 2024-2025 годах торгуются чуть ниже 60 долларов за бочку. Несмотря на данные о сокращении запасов в США, сырьевые котировки ползут вниз, заметил аналитик. Он не исключил, что из-за пессимистических прогнозов коррекция может продолжится, и цены упадут.

Российские аналитики ранее оценили влияние обострения эпидемии коронавируса в Индии на рынок нефти. По мнению экспертов, высокие цены на черное золото остаются высокими из-за сохраняющегося дефицита.