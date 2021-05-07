В Роспотребнадзоре назвали причину недомогания после вакцинации от COVID-19

Казань, 7 мая. Небольшое недомогание после инъекции вакциной против COVID-19 может быть вызвано несколькими причинами, заявила заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина.

Недомогание у пациентов после получения прививки может быть связано с реакцией организма на препарат, уточнила она. По словам Авдониной, к возможным причинам такого явления также относится выработка антител.

Вдобавок к этому, у людей может болеть место укола, куда был введен противокоронавирусный препарат, добавила медик. В силу того, что антитела в организме появляются не сразу, Авдонина призвала россиян не забывать носить маску после получения вакцины.

Иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 реализуется тысячами компонентов. Об этом процессе ранее рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.