На Урале маньяк заманил домой нянечку под предлогом посидеть с его малышом

Екатеринбург, 7 мая. Няня пожаловалась полицейским на мужчину, который попытался изнасиловать ее у себя дома. Девушка пришла к незнакомцу, чтобы посидеть с его малышом, но не увидев ребенка, сбежала.

Изначально уралец позвонил другой няне, но она оказалась занята и поэтому вместо нее поехала подруга. Оказавшись в странной квартире, девушка стала искать глазами ребенка, но не нашла его. Это насторожило сиделку, но еще больше она перепугалась, когда хозяин стал заманивать ее в комнату.

В итоге девушка не выдержала и выбежала из дома. После этого она обратилась в полицию и попросила проверить мужчину. В заявлении нянечка указала, что хозяин квартиры ничего ей не сделал, но его действия и поведение все равно вызывали подозрение.

В Подмосковье местная жительница нашла в поле голую девушку, сообщал ФАН. Ее вещи по какой-то причине были разбросаны на несколько километров.