Британский ЦБ рассчитывает на рекордный рост ВВП в 2021 году

Лондон, 7 мая. Экономика Великобритании по итогам 2021 года вырастет на 7,25% ВВП, что станет самым высоким показателем с 1941 года, говорится в докладе Банка Англии.

Центробанк изначально предполагал, что ВВП королевства прибавит 5%, но, как оказалось, карантинные ограничения оказали менее негативный эффект на экономику. Кроме того, помогла массовая вакцинация населения от коронавируса. По итогам прошлого года британская экономика обвалилась на рекордные за всю историю подсчетов 9,8%.

На этом фоне стоимость фунта стерлинга растет по отношению к доллару до 1,3928 доллара. Однако британская валюта потеряла по отношению к евро 0,1%. Стоимость европейской валюты составляет 86,44 пенса.

ЕС в конце апреля завершил ратификацию соглашения о торговле с Великобританией. Документ вступил в силу 1 мая 2021 года.