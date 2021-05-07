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Олег Тиньков представил основные направления развития экосистемы TCS Group

Экономика
Олег Тиньков представил основные направления развития экосистемы TCS Group
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 мая. TCS Group будет развиваться как финансовая экосистема и сфокусируется на сервисах, близких к банковским картам и «кошелькам», сообщил основной акционер компании Олег Тиньков.

Он уточнил, что клиентам «Тинькофф» будут доступны инвестиции, вклады, страхование, быстрые платежи и переводы, в частности за рубеж. По его словам, компания намерена конкурировать с «Золотой короной» и «Юнистрим».

«Куча рынков, где нас еще нет и куда мы хотим пойти: недвижимость, где нас нет, ипотека», — приводит слова Тинькова «Интерфакс».

«Тинькофф» продолжит развивать lifestyle-сервисы, близкие к «кошельку» и карточке. При этом e-comm, аптеки, больницы и здравоохранение компания «не осилит», считает Тиньков. Например, на развитие онлайн-кинотеатра потребуется около 1 млрд долларов, подчеркнул бизнесмен.

Центробанк РФ планирует обсудить с представителями общественности вопросы развития экосистем в России до 1 июня. Регулятор подготовил проект возможных мер по регулированию экосистем.

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