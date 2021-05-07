Что почитать про войну: десятка лучших художественных книг о Великой Отечественной

В нынешний век Твиттера и ТикТока большая часть произведений о Великой Отечественной войне плохо укладывается в современный канон. Они большие, они обстоятельные, они предполагают, что читатель уже вполне погружен в канву военно-политических событий середины ХХ века.

Большая часть таких книг требует не только известной начальной подготовки, но и определенного «послевкусия». Когда, перевернув последнюю страницу книги, читатель не оставляет сюжет — а ищет другие источники, очерки, мемуары или энциклопедические статьи о событиях, к которым он приобщился во время прочтения книги.

Так что, решив «почитать о Великой Отечественной войне», не ждите рассказа на пять минут. Воевали долгих четыре года, с обеих сторон действовали миллионные армии, а фронты двигались на тысячи километров. Поэтому даже книга об отдельном событии той войны выходит за пределы короткого рассказа.

1. Михаил Шолохов: «Они сражались за Родину» (1942–1969)

Один из своих самых сильных и столь же загадочных романов Шолохова. Автор писал его целых 27 лет, разделив работу на три этапа: в 1942–1944, 1949 и 1969 годах. Незадолго до смерти писатель сжег рукопись романа, из-за чего теперь нам доступны только отдельные главы произведения, которые публиковались в газетах и журналах.

Роман повествует об одной из самых страшных страниц Великой Отечественной — отступлении советских войск на Дону летом 1942 года после того как немцы прорвали оборону в районе Харькова. Действие романа начинается с того, что в бою за небольшой донской хутор от полка РККА остается всего 117 человек, меньше десятой части его состава. Измученные немецкими танковыми атаками и авиацией бойцы идут по степи, стараясь сохранить чудом уцелевшее полковое знамя. Дойдя до соседнего хутора, ослабевшие люди наконец видят полковую кухню, но эта небольшая радость сменяется разочарованием — жители смотрят на отступающих солдат как на предателей и трусов…

Значение книги Шолохова трудно переоценить: он одним из первых заглянул под полог официальной «приглаженной» картинки, рассказав об ошибках, тяжелых поражениях и хаосе войны, о просчетах в планировании военных операций.

В 1975 году роман был экранизирован советским режиссером Сергеем Бондарчуком в одноименном фильме.

2. Валентин Катаев: «Сын полка» (1944)

Одна из первых книг, в которой рассказ о войне был подан с позиции восприятия ее подростком. Хотя герои повести выдуманы, они имели реальные прототипы: в 1943 году Катаев встретил в советской части, воюющей на фронте, мальчика, облаченного в солдатскую форму. Как выяснилось, ребенка подобрали в разрушенном блиндаже: голодного, одичавшего, потерявшего всех родных. Солдаты забрали его в часть, где мальчик прижился и стал своим, помогая бойцам в их повседневных делах.

Герой книги Катаева, Ваня Солнцев, во многом повторяет этот собирательный образ «сынов полка», многочисленных беспризорников, чьи судьбы были поломаны войной, спасенных солдатами.

Впоследствии Катаев стал получать многочисленные письма от реальных детей, которые во время войны также потеряли своих родителей и оказались в частях Красной армии, часто пройдя жизненный путь, поразительно похожий на судьбу книжного героя.

Повесть «Сын полка» дважды экранизировалась, в 1946 и 1981 годах, существует и театральное прочтение сюжета.

Pr Scr youtube.com / Киноконцерн «Мосфильм»

3. Юрий Бондарев: «Батальоны просят огня» (1957)

Действие повести разворачивается на Украине в 1943 году, в момент форсирования Днепра. В основу повести, в целом имеющей оригинальное художественное наполнение, положены реальные события — удар советских войск на Букринском плацдарме южнее Киева, с которого началось освобождение правобережной Украины. Реальные события на плацдарме, как и в повести, сложились трагично: наступление южнее Киева организовать не удалось: главный удар был нанесен севернее столицы Украины.

Именно на этом построена фабула повествования — дивизия, наступающая на плацдарме, перебрасывается на север, одновременно оставляя высадившиеся на другой берег батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. В итоге из нескольких сот человек на плацдарме в живых останется всего пятеро, в том числе главный герой — капитан Борис Ермаков.

В 1969 году повесть Бондарева была экранизирована как часть киноэпопеи «Освобождение».

4. Константин Воробьев: «Убиты под Москвой» (1963)

Повесть Воробьева посвящена одной из самых тяжелых страниц войны — обороне Москвы осенью 1941 года. В центре повествования — учебная рота кремлевских курсантов, которая брошена на ликвидацию танкового прорыва немцев в районе Волоколамска.

Несмотря на плохое снабжение и вооружение, рота задерживает немецкие танки и рассеивает наступающий батальон немцев, но выполняет эту задачу крайне дорогой ценой: из 240 бойцов к вечеру остаются лишь шестеро, все остальные убиты, ранены или пропали без вести. К концу повести в живых остается только один кремлевский курсант, Алексей, который выходит к своим из окружения после жестоких пятидневных оборонительных боев.

В советское время повесть Воробьева неоднократно критиковали за очернение действительности, однако в итоге она вошла в «золотой фонд» книг о войне и удостоилась двух экранизаций — в 1984 и 1990 годах.

5. Анатолий Кузнецов: «Бабий Яр» (1966)

В отличие от многих других книг о войне, роман Кузнецова — автобиографический, он основан на детских воспоминаниях автора о немецкой оккупации Киева.

События романа охватывают период с 1941 по 1943 год и разделены на три больших этапа: окружение советских войск под Киевом и первые дни оккупации, жизнь города в течение двух лет под немецкой администрацией, включая страшные страницы геноцида в Бабьем Яру, и, наконец, часть, посвященная освобождению Украины от нацистов, повествующая о бегстве полицаев и коллаборационистов из Киева и о втором сражении за город, в ходе которого он был взят Красной армией.

Книга Кузнецова стала откровением для СССР: в ней показывался весь ужас войны, к тому же преломленный через восприятие ребенка.

кадр из фильма «А зори здесь тихие» /

6. Борис Васильев: «А зори здесь тихие...» (1969)

По словам Васильева, его повесть основывалась на реальном эпизоде войны, когда семеро раненых советских солдат смогли помешать немецкой диверсионной группе взорвать железную дорогу возле тыловой станции. Находкой Васильева стало то, что вместо мужчин он поставил на место основных героев молодых девушек, которые были мобилизованы в тыловые части.

В таком допущении присутствовал свой смысл: в Красной армии служило более 300 тысяч женщин — и их жизнь и судьба на войне часто была гораздо более трагичной, чем тяготы, которые испытывали мужчины.

Впоследствии автор признавался, что ему было крайне сложно писать повесть — ведь реальные прототипы его героев погибли и такой же сюжет стал основой сюжета повести Васильева. В конце книги в живых останется лишь сержант, командир группы, а все его подчиненные погибают.

Повесть Васильева была экранизирована пять раз — три раза в СССР и в России, а также в Китае и Индии.

7. Константин Симонов: «Живые и мертвые» (1959–1971)

Произведение Симонова очень объемное и сложное: это целая трилогия, включающая три книги: «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Несмотря на то, что сюжетные линии и персонажи вымышлены автором, трилогия представляет собой одно из ярчайших произведений о событиях Великой Отечественной войны как в советской, так и в мировой литературе. Симонов смог создать достоверный синтетический образ войны, передав через своих персонажей сотни и тысячи реальных судеб советских людей того периода.

Трилогия дает читателю возможность заглянуть в «три окна» военной хронологии: первая книга охватывает события от начала Великой Отечественной до контрнаступления под Москвой, вторая включает последние дни обороны Сталинграда и начало операции «Уран», третья воссоздает картину лета 1944 года, когда Красная армия освободила Белоруссию в ходе операции «Багратион».

Первые две части трилогии Симонова были экранизированы в СССР.

8. Валентин Пикуль: «Реквием каравану PQ-17» (1973)

Роман основан на событиях, произошедших в июне 1942 года с караваном PQ-17, который был направлен союзниками через Арктику на помощь СССР. Этот полярный конвой из-за целого ряда трагических случайностей остался без охранения и был почти полностью уничтожен немецкими подводными лодками и авиацией.

Пикуль детально описывает разгром каравана, трагедию экипажей потопленных судов и ужас гибели сотен людей в холоде арктических морей. Но есть в романе и место подвигу: красной нитью через него проходит рассказ о мужестве и героизме советских, американских и британских моряков, до конца исполнивших свой воинский долг.

В 2004 году роман был экранизирован в России в виде телесериала.

Кадр из фильма «В августе 44-го…» /

9. Владимир Богомолов: «В августе сорок четвертого» (1974)

Действие романа разворачивается в августе 1944 года после освобождения Белоруссии советскими войсками. Оперативно-розыскная группа СМЕРШ пытается найти немецких агентов в тылу советских войск, так как в эфире постоянно работает неизвестная радиостанция, транслирующая шифрованные послания из прифронтовой зоны.

Командир контрразведчиков капитан Алехин после двухнедельных поисков все-таки находит диверсионную группу. В последующем «моменте истины» советские контрразведчики обезвреживают немецких агентов, победно завершая сложнейшую операцию по их поимке и нейтрализации.

Ценность романа Богомолова в том, что он полностью основан на реальных фактах. В основу романа положены подлинные события, отраженные в официальных документах того времени, а все главные герои как с советской, так и с немецкой сторон имели реальных прототипов.

В 2000 году роман Богомолова был экранизирован.

10. Алесь Адамович: «Каратели» (1981)

Повесть Адамовича стала первой в своем роде, показавшей войну с другой стороны — в рамках психологии немецких захватчиков и поддержавших их коллаборационистов. Эту книгу сложно читать даже физически, поскольку на ее страницы автор выплеснул все темные стороны человеческой души. Герои, точнее — антигерои повести Адамовича последовательно проходят все стадии морального и нравственного падения.

В кульминации произведения все сюжетные линии сходятся на одном событии: «акции устрашения», проведенной в июне 1942 года карательным отрядом в белорусском селе, в результате которой оно было уничтожено вместе со всеми жителями. Ужасные картины геноцида пересекаются с вневременным слоем, в котором эти страшные земные действия и поступки получают пророческую оценку от самого бога: «Пустота, которую я оставил в человеке, может заполниться чем угодно».

Эта повесть Адамовича стала литературной основой фильма «Иди и смотри».