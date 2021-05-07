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Политолог Межевич объяснил, стоит ли России опасаться появления Балтийского союза

  /   Обновлено: 07 мая 2021 15:05
Политика
Политолог Межевич объяснил, стоит ли России опасаться появления Балтийского союза
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Санкт-Петербург, 7 мая. Проект так называемого Балтийского союза, который может возглавить Польша, будет направлен исключительно против России, считает президент РАПИ, политэксперт Николай Межевич.

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) рассказал, стоит ли опасаться России такого «союза» в ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции на тему: «Русофобия и апартеид в Европе — кто начал, и кто поддерживает».

По словам Межевича, к инициативе создания Балтийского союза, о возможности появления которого все чаще говорят международные эксперты, внимательно относится Германия. Это связано с тем, что она конкурирует с Польшей за влияние в Восточной Европе.

«Это польский проект, которому в совокупности примерно 300-350 лет. Это не новая идея. Когда-то он не мог включать в себя Эстонию ввиду отсутствия до 1920 года такой страны. Но когда Польша восстановилась на политической карте мира, а Эстония появилась впервые, идеи эстонско-польского союза стали актуальны», — рассказал политолог.

Политолог Межевич объяснил, стоит ли России опасаться появления Балтийского союза
wikipedia.org  / Ministerstwo Obrony Narodowej

Он также отметил, что сегодня реализация данного проекта затрудняется определенными противоречиями, которые существуют между двумя этими странами.

«За более-менее приличную сумму Эстония готова поссориться с Латвией, Латвия готова поссориться с Литвой. Эстония, Латвия и Литва – это карликовые государства с гигантскими амбициями, а Польша – это серьезно», — объяснил он.

Межевич подчеркнул, что Польшу можно не любить, однако относиться к ней стоит серьезно, потому что она является грозным противником.

Ранее известный политический эксперт Владимир Корнилов заявил, что поляки под лозунгом противостояния России попытаются собрать под своим крылом и привести к вассальной присяге украинцев и прибалтов.

россия польша балтийский союз
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