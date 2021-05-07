Председатель SEC Генслер предложит доработать законодательство США

Вашингтон, 7 мая. Предполагается, что на предстоящем выступлении главы SEC будет поднят вопрос о внесении корректировок в финансовое законодательство США.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер намеревается добиться улучшения прозрачности при совершении коротких продаж на бирже инвесторами. Об этом пишет РБК.

Генслер должен выступить 6 мая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Некоторые эксперты считают, что чиновник поднимет вопрос о модернизации законов из-за того, что случилось с акциями GameStop, а также в связи с недавним банкротством фонда Archegos.



Ожидается, что глава SEC порекомендует расширить отчетность, касающуюся коротких продаж — ставок на понижение стоимости акций. Помимо этого, председатель комиссии может попытаться добиться более организованного контроля над онлайн-брокерами, которые пользуются специальной системой поощрений.

Российское законодательство также недавно обновилось. В стране определили перечень информации, доступ к которой закрывается для зарубежных аудиторских организаций.