Возлюбленная певца Данко намерена судиться с недобросовестными покупателями ее дома

Ялта, 7 мая. Невеста популярного певца Данко диджей Мария Силуянова потеряла 600 тысяч рублей после продажи своего дома. Она будет судиться с недобросовестным покупателем.

Силуянова вместе со своим возлюбленным уже несколько лет живет в Ялте. Ради дома своей мечты известный диджей и дизайнер решилась продать коттедж в Подмосковье с участком в девять соток. Чтобы быстрее получить деньги, она сделала большую скидку для покупательницы из Москвы.

«Так как я живу в Ялте, я предупредила, что мне понадобится месяц, чтобы вывезти из проданного им дома все свои вещи. Они были с этим не согласны, так как им нужно было срочно въехать в дом. Но я все же с ними договорилась», — рассказала артистка в интервью изданию «Собеседник».

В доме в итоге остались вещи для ремонта общей стоимостью 600 тысяч рублей. Междугороднюю перевозку возлюбленной Данко назначили через месяц после оформления сделки — 31 декабря. Но новая владелица дома попросила не беспокоить ее в новогодние праздники. Артистка согласилась сдвинуть сроки до весны.

Спустя время Силуянова предложила женщине купить у нее материалы с большой скидкой, но та решила не вкладываться и попросту оставить их себе. На все вопросы новая владелица дома отвечала, что прошло уже четыре месяца, поэтому она не будет ничего возвращать. Сейчас дизайнер и Данко планируют судиться с покупательницей и забрать у нее либо деньги, либо материалы.

«Она сделала вид, что договоренностей между нами никаких не было. Я просто в шоке! Такое ощущение, что после покупки дома корона у этой женщины настолько взлетела, что она теперь решила мне хамить!» — эмоционально объяснила ситуацию диджей.

Данко уже несколько лет счастлив в отношениях с Марией Силуяновой, которую в Сети неоднократно называли разлучницей. Недавно в своем интервью диджей рассказала, как популярный артист изменял модели Наталье Устюменко со звездными коллегами.