Американка пыталась переехать родных бывшего парня на его похоронах

Фарго, 7 мая. Девушка приехала на похороны бывшего возлюбленного на внедорожнике и попыталась переехать его родных. Отец покойного просил ее не появляться на церемонии.

Инцидент произошел в Северной Дакоте. По словам очевидцев, 28-летняя Блэр У. на высокой скорости пронеслась по территории кладбища и делала вид, что собирается наехать на скорбящих. В результате инцидента никто не пострадал.

Блэр не пригласили на похороны из-за того, что в социальных сетях она комментировала смерть бывшего молодого человека в негативном ключе. Когда его отец увидел, что девушка посмела явиться на кладбище, то подошел и попросил уйти. В ответ на это она начала гнаться за ним на машине — мужчине пришлось спрыгнуть с проезжей части. Нарушительницу порядка задержали, она сказала, что была осторожна и не хотела никому навредить, пишет Fox News.

В Великобритании полуголая женщина устроила переполох на похоронах принца Филиппа. После минуты молчания она выбежала перед толпой и начала кричать лозунги о спасении планеты. Ее накрыли пледом и увели, сообщал ФАН.