Вассерман рассказал о планах Запада «наказать» Минск за неповиновение

Москва, 7 мая. Ранее страны «Большой семерки» обратились к Белоруссии с призывом провести новые выборы.

Политический эксперт, победитель всевозможных интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман в интервью «НьюИнформ» рассказал, почему Минску стоит прислушаться к призыву представителей G7 о проведении новых выборов в стране.

По мнению эрудита, Белоруссия откажет требованиям «Большой семерки», но за это она получит новый пакет санкций от ЕС.

Анатолий Вассерман уверен, что члены G7 возомнили, что у них есть право свергать неудобных политических лидеров. Эксперт считает, что таким образом «Большая семерка» просто хочет заработать.

«Клоунов всегда любят слушать. Но это вовсе не значит, что вслед за «клоуном» нужно напяливать на себя большие башмаки и колпак», — считает политолог.

Также Вассерман указал, что европейские санкции будут звучать лишь в виде громких заявлений, но никаких действий применено не будет.

«Со стороны США и Европы будут наложены очередные запреты на посещение определенных стран различными белорусскими деятелями. Также, как только они найдут имущество чиновников Белоруссии за границей, Запад начнет снова обещать конфисковать его», – считает эксперт.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. За него проголосовало более 80% избирателей. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, за которую отдали свои голоса 10,12%. Она отказалась признавать результаты народного волеизъявления и покинула страну, после чего в Белоруссии начались массовые акции протеста и беспорядки. После этого отношения Запада с Минском заметно ухудшились, в том числе и с G7, которые не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России.