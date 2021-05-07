Психолог Наумова объяснила, как сильной женщине построить отношения

Сегодня большинство женщин не ищут в браке или серьезных отношениях экономической стабильности, как было еще несколько десятков лет назад. Как следствие, многие из них в силу финансовой независимости испытывают проблемы с тем, чтобы начать принимать помощь и заботу от мужчины или вообще вступить в романтические отношения.

О том, как сильной и самостоятельной женщине не остаться одинокой, корреспондент ФАН поговорил с психологом и семейным психотерапевтом Натальей Наумовой.

«Нужно понимать, что у каждой волевой женщины всегда есть какая-то предыстория в детстве, благодаря которой ей пришлось стать такой и благодаря чему она не позволяет никому о себе заботиться. Опять же, есть женщины, которые чувствуют свою ценность, заботясь о других. Тут очень важно осознавать, в чем личные потребности человека», — рассказывает специалист.

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Объясняя ситуацию, Наумова говорит о том, что в мире бывают и очень разные мужчины. Есть желающие находиться рядом с сильной женщиной и быть под ее управлением — такой союз напоминает отношения матери с сыном. Другой типаж мужчин, напротив, хочет соревноваться с женой и жить в настроении соперничества. В подобных семьях нередок накал страстей, однако они способны продержаться долго. Бывает и ситуация, когда один другого подавляет (таким партнером может стать сильная женщина), но такие семьи, конечно, распадаются.

«Очень важно любому человеку — и женщинам, и мужчинам — хотя бы раз в жизни пройти небольшой курс психотерапии. Чтобы самому понимать, к чему мы стремимся и почему поступаем определенным образом. Когда в жизнь вмешиваются подсознательные процессы, то и семьи разрушаются, и отношения не выстраиваются. Если человек с этим разберется, то сможет управлять любой ситуацией и выстраивать самые замечательные отношения вне зависимости от своего социотипа», — заключает психолог.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что нынешняя независимость женщин может обернуться для них реальными трудностями в отношениях и даже психическими проблемами. О том, что в гонке за достижениями женщина перенимает мужские черты, ранее говорил психоаналитик Алексей Мелехин.