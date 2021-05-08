Красная горка 2021: Антипасха и Радоница, свадебные обряды, «кормление» покойников

Красная горка — это народное название праздника Антипасха, который отмечают через неделю после Пасхи — Светлого Воскресения Христова. Антипасха посвящена апостолу Фоме, поэтому праздник иногда называют Фоминым воскресеньем. Вся следующая после Антипасхи неделя называется Фоминой неделей. Вторник Фоминой недели — это Родительский день, или Радоница. Согласно церковным правилам, это первый день после Пасхи, когда положено посетить кладбище и помянуть усопших близких. При этом древние народные славянские традиции предусматривает посещение кладбищ и в пасхальную неделю.

В 2021 году Антипасха (Красная горка) приходится на 9 мая, Радоница — на 11 мая. Подробнее об этих праздниках — в материале ФАН.

Антипасха апостола Фомы

Слово «Антипасха» означает обновление, продолжение Пасхи. Праздник связан с историей об апостоле Фоме, который опоздал и не увидел, как Иисус Христос впервые после своего воскресения появился перед своими учениками.

Фома, которого в русской традиции называют неверующим или неверным (в значении — маловер), не поверил в воскресение Христа и попросил доказательств. Христос явился перед Фомой и даже позволил недоверчивому ученику вложить пальцы в свои раны. При этом Спаситель попенял Фоме, упрекнув что его вера не безусловна, а требует доказательств. Фома устыдился своих сомнений и стал одним из самых ревностных распространителей христианства, за что и принял мученическую смерть в далекой Индии.

В память о том, как Фома лично «прочувствовал» Пасху, и отмечается праздник Антипасха — обновление радости от Светлого Христова Воскресения.

Федеральное агентство новостей /

Красная горка: свадебные обряды и приметы

Народное название Антипасхи — Красная горка. С Фоминой недели церковь вновь начинает венчать новобрачных, по традиции стартует весенний сезон свадеб. На самом деле Красная горка — праздник дохристианский, связанный с окончательным пробуждением природы, с первой зеленью, с возвращением птиц в родные края, с появлением в лесах дичи. В древности это означало окончание голодного периода и возможность подумать о продолжении рода. О происхождении названия «Красная горка» и о некоторых традициях этого дня можно узнать из инфографики ФАН.

Федеральное агентство новостей /

После принятия христианства Красная горка объединилась с Антипасхой, но народные корни (хороводы, ритуальные блюда, символизирующие Солнце, и некоторые другие обряды) остались.

На Красную горку еще не венчают, но этот день дает старт свадебному сезону. Сыграть свадьбу весной на Руси считалось очень престижным. Согласно приметам, такой союз должен быть прочным и долговечным. Дело в том, что организовать свадебное торжество весной могли только зажиточные семьи, у которых были «живые» деньги, оставшиеся от продажи излишков урожая. Более «скромным» вариантом была свадьба осенью, на Покров, после окончания осенней страды.

Поэтому молодые люди, которые по бедности не могли рассчитывать на весеннюю свадьбу, в это время присматривали себе пару, чтобы пожениться осенью.

Кроме того, на Красную горку чествовали молодоженов, а также девушек и женщин как продолжательниц рода.

Вообще, согласно приметам, Красную горку и Фомину неделю молодым людям без пары нужно провести весело, в радости, в общении, иначе можно надолго остаться в одиночестве.

Одной из излюбленных забав молодежи на Красную горку было обливание водой — как форма заигрывания. В ходу были различные забавы и игры с пасхальными яйцами. Яйца скатывали с пригорков, ими бились, обменивались, дарили и так далее. Все эти игры носили ритуальный характер, были формой заигрываний и ухаживаний — как намек на возможное более серьезное продолжение.

Когда лучше жениться в 2021 году

Самым удачным весенним периодом для замужества считается вся Фомина неделя после Красной горки — с 10 по 16 мая включительно.

Федеральное агентство новостей /

Радоница 2021: традиции и «кормление» покойников

Радоница считается первым после Пасхи Родительским днем, когда по православному обычаю нужно обязательно посетить могилы усопших родных, помолиться за них и разделить с ними радость Христова Воскресения. Радоница всегда приходится на второй вторник после Пасхи. В некоторых местностях этот день объявляют выходным, а для поездок на кладбища выделяют дополнительный транспорт.

На Радоницу люди по традиции сначала поминают близких в церкви, а затем посещают кладбища, где проводят уборку и благоустройство могил. До сих пор живы и народные кладбищенские обряды, которые церковь не одобряет. Самый известный обряд — это «кормление покойников» — то есть трапеза на кладбище как бы вместе с усопшими, после которой на могилах оставляют не только зажженные свечи и лампады, но и различную снедь (в основном сладости), а иногда и рюмки с алкоголем.

Церковь считает такие традиции пережитком язычества и призывает верующих не устраивать застолье на кладбище, а проводить поминальную трапезу дома. Поминальными блюдами в русской традиции считаются каша-кутья, блины и кисель. «Упиваться» алкоголем в этот день на Руси было не принято. Неумение вести себя на поминках до сих пор считается серьезным недостатком и предметом осуждения.