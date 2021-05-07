Русофобия в законе: ЕСПЧ закрывает глаза на жалобы русских прибалтов



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие суды высших инстанций смотрят сквозь пальцы на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике. Жалобы и иски русских прибалтов остаются без ответа. Можно ли политику прибалтийских государств считать фашизмом? Что способно повлиять на антироссийский курс Таллина, Риги и Вильнюса? Чем должна ответить Россия на русофобскую политику Прибалтики? На эти вопросы ответили журналисты, политологи и правозащитники в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Фактически сразу после развала СССР в Прибалтике началось преследование русскоязычного населения. Сегодня в Латвии около 40% русских лишены гражданства этой страны, закрыты русскоязычные школы, запрещено празднование Дня Победы, но самое страшное — начались массовые аресты русской интеллигенции, которая пыталась сохранить свою идентичность, рассказал секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко.

«В Латвии 12 наших журналистов находятся под уголовным следствием. Я получил год условно за то, что сказал — в Латвии начался фашизм. Все началось с того, что им не понравилось содержание моих книг, из-за этого мне вообще грозит 16 лет», — поделился он.

Такая русофобская политика осуществляется не только в Латвии, но и в соседней Эстонии. По словам, Гапоненко русских насильно превращают в эстонцев — власти называют это ассимиляцией.

«Жили вместе 1000 лет, но нам теперь говорят — нет, вы не вписываетесь, мы ваших детей ассимилируем. Раньше за такие призывы осуждали, как за геноцид. И я считаю, что в Прибалтике он осуществляется в отношении русских», — подчеркнул спикер.

Секретарь Европейского союза репрессированных, который был создан специально для защиты прав русскоязычного населения, рассказал, что их обращения в ООН и инстанциях ЕС игнорируются. Письма принимают, но действий нет. При этом на жалобы блогера Алексея Навального тот же ЕСПЧ реагирует практически мгновенно.

vk.com / Андрей Стариков

В условиях давления на нашу страну и ярой русофобии очень своевременны шаги России к укреплению суверенитета, считает руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков. Он положительно оценил и решительные действия российских властей в отношении иностранных агентов, и решение о создании списка недружественных стран.

«Это вопрос информационной безопасности и политики. Все идет к импортозамещению, этот процесс уже завертелся, мы стали понятнее говорить с внешней средой. В отношении американцев мы не заигрываем с попыткой примириться, а обозначаем жесткую позицию, то же самое должно быть и с друзьями. Но проблема дискриминации русских должна быть увязана с экономическими отношениями», — уверен Стариков.

По его мнению, недругам Россия тоже должна отвечать санкциями, черными списками и уголовными преследованиями.

На Россию идет наступление по всем фронтам, сказал в ходе пресс-конференции президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Международные законы, соглашения, нормы, бумаги есть, но они, ввиду политической ситуации, не работают либо работают однобоко.

«Бумага есть, а жизни нет и не будет. Поэтому вопрос об ответных мерах должен стоять четко. Пришло время браться дипломатам за торгово-экономические связи. Нужно открыто говорить, что Эстония, Латвия и Литва объявили нам войну», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей /

В Прибалтике все же есть политики, адекватно оценивающие ситуацию, но их немного: всего 15–20 человек на три страны, поделился Межевич. Эти люди понимают, что нынешний курс ведет в тупик, но они оказались за бортом и не могут повлиять на антироссийскую политику.

«В элите исповедовать иную веру, кроме русофобских настроений, невозможно. Политикум Эстонии, Латвии и Литвы между собой отличается только градусом антироссийских настроений. В фашистской Германии тоже были политические деятели, которые шли в авангарде идеологии, и те, кто просто работал на режим. Но они были едины с точки зрения конечной цели», — пояснил аналитик.

Катализатором улучшения отношений Прибалтики и России может стать лишь изменение американской и европейской риторики. Как только политика ЕС и США в отношении нашей страны изменится, через очень небольшое время начнет корректироваться и политика Таллина, Вильнюса и Риги, уверен эксперт.