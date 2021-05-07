Глава Дагестана рассказал о своем пропавшем без вести деде

Махачкала, 7 мая. Врио главы Дагестана Сергей Меликов рассказал на своей странице в Instagram о деде, который без вести пропал на фронтах Великой Отечественной войны. В этой связи руководитель региона отметил особую значимость акции «Бессмертный полк».

По словам Меликова, его дед пропал в 1942 году в Кисловодске. Предположительно, он захоронен там же в одной из братских могил.

«Нур-Магомед Балович Меликов участвовал в обороне Севастополя, а летом 1942 года был тяжело ранен. Через несколько дней после того, как он поступил в военный госпиталь в Кисловодске, город был захвачен немецкими войсками. С августа того же года дед числится пропавшим без вести. Мы думаем, что он захоронен в одной из братских могил Кисловодска», — написал Меликов в своем аккаунте.

Он напомнил, что акция «Бессмертный полк» и в этом году пройдет в онлайн-режиме. В рамках виртуального шествия будет показан также портрет и Нур-Магомеда Меликова.

«История каждого фронтовика уникальна и заслуживает того, чтобы о ней знали все. В этом году из-за пандемии коронавируса акция пройдет в онлайн режиме. Среди фотографий героев будет и портрет моего деда», — отметил глава региона.

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