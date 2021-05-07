Акции компании «Русал» установили новый рекорд стоимости

Москва, 7 мая. Стоимость акций компании «Русал» достигла нового исторического максимума в ходе торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:14 по московскому времени ценные бумаги компании торговались по 56,24 рубля за бумагу, что на 4,34% выше, чем в конце предыдущей торговой сессии. Активы «Русала» дорожают на фоне роста цен на алюминий. Стоимость металла на бирже ICE в Лондоне составляет 2542,5 доллара за тонну.

Российский рынок акций в целом демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув 3683,8 пункта. Наблюдается рост акций банков, добывающего сектора и технологических компаний.