Недельный приток в инвестирующие в РФ фонды достиг 40 млн долларов

Москва, 7 мая. Чистый приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю по 5 мая составил 40 млн долларов. Об этом сообщается в обзоре компании BCSGlobal Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая оценивает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Отток из фондов акций, специализирующихся только на РФ (Russia-dedicated funds), достиг 20 млн долларов против 10 млн неделей ранее. А приток в фонды, инвестирующие в том числе и в акции российских компаний, вырос до 40 млн долларов с 20 млн неделей ранее, отмечается в обзоре.

Инвесторы с осторожностью относятся к рынкам развивающихся стран из-за опасений третьей волны коронавируса и сворачивания монетарных стимулирующих мер в Соединенных Штатах.

Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд. В процессе сессии 5 мая был установлен абсолютный максимум индекса на уровне 3644,15 пункта.