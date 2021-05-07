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Россия увеличила импорт из дальнего зарубежья на 48,7%

Экономика
Россия увеличила импорт из дальнего зарубежья на 48,7%
pixabay.com

Москва, 7 мая. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в апреле 2021 года вырос на 48,7%, до 22,42 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Согласно сведениям ФТС, в январе-апреле поставки товаров из-за границы в Россию увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении их объем составил 78,38 млрд долларов.

По итогу первого квартала текущего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 1,3 трлн рублей, что на 12% больше, чем за это же время в 2020 году. Доходы от платежей при импорте составили 920,9 млрд рублей, увеличившись на 27,5%.

Объем товарооборота России и Китая в первые четыре месяца 2021 года вырос на 19,8%, до 40,207 млрд долларов, ранее проинформировало Главное таможенное управление КНР. В апреле оборот торговли между двумя странами составил 10,803 млрд долларов.

фтс импорт международная торговля
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