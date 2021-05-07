Вассерман назвал истинную цель учений ВС США на Аляске

Москва, 7 мая. Военные учения ВС США на Аляске нацелены показать молодым военнослужащим всю сложность противостояния с Россией, полагает политический аналитик Анатолий Вассерман.

Постепенное потепление климата в Арктике делает регион весьма привлекательным для круглогодичного судоходства. К тому же России удалось провести разведывательные операции, обнаружить и начать осваивать залежи полезных ископаемых в Арктическом регионе. Однако такое развитие событий весьма не устраивает Вашингтон, который имеет свои виды на регион.

США намерены воевать за причастность к внушительным возможностям Арктики. Они хотят участвовать и в контроле за судоходством, и в освоении залежей нефти и газа, полагает Вассерман.

«Им это проще, чем осваивать воды и дно поблизости от своей Аляски да соседней Канады», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что в связи с этим учения американской армии на Аляске имеют весьма интересный подтекст. Командование армии США хочет показать военнослужащим, как может выглядеть настоящий вооруженный конфликт. Истинной целью этих учений становятся намерения продемонстрировать американским военным всю сложность противостояния с Россией.

Ранее стало известно, что США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике.

Также недавно российский политик Франц Клинцевич заявил, что у США нет шансов против Северного флота РФ в Арктическом регионе, передает сайт 360tv.ru.