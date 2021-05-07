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Волочкова осудила Лорак за обвинения Константина Меладзе в харассменте

Шоу-бизнес
Волочкова осудила Лорак за обвинения Константина Меладзе в харассменте
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 7 мая. Известная балерина Анастасия Волочкова встала на сторону продюсера Константина Меладзе после слов певицы Ани Лорак о сексуальных домогательствах.

Некоторое время назад популярная украинская певица стала гостем программы «Судьба человека». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым она рассказала, что в 2007 году композитор Меладзе проявлял к ней непрофессиональный интерес. Лорак не устроил такой путь к славе и она ответила отказом на все домогательства.

За подобное заявление Лорак подверглась критике со стороны многих артистов. За Константина Меладзе вступилась и бывшая балерина Большого театра. Она уверена в интеллигентности и добропорядочности продюсера.

«Я знаю Константина как выдающегося и гениального совершенно продюсера, музыканта, как добропорядочного человека, очень интеллигентного, красивого и мужественного. Он не мог поставить это как ультиматум касаемо творческого вопроса, записи песни или чего-то еще. Это абсолютно невозможная ситуация», — передает слова Волочковой сайт 360tv.ru.

Больше всего Волочкову возмутил тот факт, что о произошедшем Лорак решила заговорить лишь сейчас. Она уверена, что если что-то происходило не так, то певица должна была сразу же прояснить этот вопрос.

Последнее время в жизни Лорак наступила не лучшая полоса. После заявления о харассменте она подверглась шквалу критики от коллег. Кроме того, за ее компанию плотно взялись налоговые службы. ФНС проверяет соответствие доходов расходам артистки.

волочкова лорак меладзе
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