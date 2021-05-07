Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19

Тунис, 7 мая. Правительство Туниса приняло решение ввести полный локдаун в стране для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр республики Хишам Машиши.

Локдаун будет действовать в течение недели с 9 по 16 мая. По словам Машиши, такая мера обоснована эпидемиологической ситуацией, которая ухудшается в стране. Наряду с этим большая часть местного населения не соблюдает ранее введенные ограничения.

В Тунисе помимо уже действующего комендантского часа запретят проведение всех спортивных и культурных мероприятий, перемещения между регионами, а также закроют все магазины кроме продовольственных.

Локдаун также ввели в Египте. В течение двух недель магазины, кафе и торговые центры будут работать по новому графику.