Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 14:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Празднование Дня Победы 2021
Участник штурма Кенигсберга Михаил Егоров рассказал ФАН о Великой Победе
14:27
Общество
Ретро-поезд «Победа» побывал в Ростове
14:25
Общество
Вирусолог Альтштейн призвал россиян соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
14:23
Видео
Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США. События дня
14:22
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с приложения «Улица героев»
14:21
Армия
Путин и премьер Израиля обсудили вопросы сирийского урегулирования
14:19
Экономика
Акции компании «Русал» установили новый рекорд стоимости
14:17
Экономика
Недельный приток в инвестирующие в РФ фонды достиг 40 млн долларов
14:16
Происшествия
В Петербурге грабитель вынес из кассы магазина более 8 тыс. рублей
14:16
Общество
Житель Самары переплыл шоссе под землей
14:15
Общество
Духовой оркестр дал концерт под окнами ветерана Великой Отечественной в Новосибирске
14:15
Экономика
Россия увеличила импорт из дальнего зарубежья на 48,7%
14:14
Армия
Вассерман назвал истинную цель учений ВС США на Аляске
14:13
Общество
Поляк, бразилец и француз разоблачили ложь своих стран о роли СССР во Второй мировой
14:10
Происшествия
Петербургская школьница попала в реанимацию после отравления
14:08
Шоу-бизнес
Волочкова осудила Лорак за обвинения Константина Меладзе в харассменте
14:08
Происшествия
Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы
14:05
Общество
Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19
14:00
Политика
Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАТО может «вступить на Украину»
14:00
Спорт
«Физкульт-привет». О Дедпуле на чемпионате России и слезах биатлонистов
Все новости
Наверх

Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19

  /   Обновлено: 07 мая 2021 14:19
Общество
Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко; Андрей Рост

Тунис, 7 мая. Правительство Туниса приняло решение ввести полный локдаун в стране для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр республики Хишам Машиши.

Локдаун будет действовать в течение недели с 9 по 16 мая. По словам Машиши, такая мера обоснована эпидемиологической ситуацией, которая ухудшается в стране. Наряду с этим большая часть местного населения не соблюдает ранее введенные ограничения.

В Тунисе помимо уже действующего комендантского часа запретят проведение всех спортивных и культурных мероприятий, перемещения между регионами, а также закроют все магазины кроме продовольственных.

Локдаун также ввели в Египте. В течение двух недель магазины, кафе и торговые центры будут работать по новому графику.

тунис коронавирус локдаун
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 114737 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 101412 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 78714 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 49842 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 45571 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19
Рейтинг@Mail.ru